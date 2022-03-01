Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 1.983,69 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,50 puan değer kazanarak 1.983,69'a çıktı. Toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,04, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile metal, ana, sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,77 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19.00'da toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesi'nden gelecek açıklamaların piyasaların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de ISM imalat endeksi verisinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.