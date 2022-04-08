Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 2.381,67 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,47 puan değer kazanarak 2.381,67'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 2,91 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,69 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, olası düşüşlerde 2.320 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.