Üye Girişi
Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa haftaya düşüşle başladı

24.01.2022 09:57
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 azalışla 2.004,87 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 azalışla 2.004,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,29 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 2.004,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,93'le ulaştırma oldu.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,15 değer kaybederek 2.011,16 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,98 değer kaybetti.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ve yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı! Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!         
09:57
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz         
09:51
100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!         
09:45
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:27 Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
09:17 Son Dakika! Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:16 Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:10 Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement