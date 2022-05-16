Borsa haftaya yatay başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa haftaya yatay başladı

16.05.2022 10:02
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 artışla 2.419,93 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 artışla 2.419,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.419,93 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59'la madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,43'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü tepki alımlarıyla yüzde 1,18 değer kazanarak 2.419,23 puandan kapanırken, haftalık bazda ise yüzde 1,6 değer kaybetti.

Analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini söyledi.

Bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesinin yanı sıra ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, bugün ise yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya yatay başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa haftaya yatay başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement