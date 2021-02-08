Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği

Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği

08.02.2021 09:42

Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, finansal okuryazarlığı güçlendirmek ve yatırımcılarını bilgilendirmek için yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi.

Hazırladığı broşürler ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar aracılığıyla yatırımcıları sürekli bilgilendiren Borsa İstanbul, yatırım kararı alanlara, "sosyal medyadan tanımadıkları kişilerden duydukları ile değil, mutlaka aracı kurumların tavsiyeleri ile ilerlemeleri" uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul, bu doğrultuda aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile iş birliği içerisinde yeni bir program başlattı.

Programla ilgili bilgi veren Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, yatırımcıların doğru bilgiye erişmesi noktasında aracı kurumlara büyük görev düştüğünü belirterek, iyi bir araştırma raporunun deneyimli bir analistin uzun süren emeği ile ortaya çıktığını, zor ve maliyetli bir süreç olduğunu, bu nedenle ister istemez nispeten sınırlı sayıda hisseye odaklanıldığını kaydetti.

Bireysel yatırımcıların çoğaldığı bu süreçte daha fazla şirketi kapsayan araştırma raporlarının yayınlanmasının doğru yatırım kararları ve sağlıklı fiyatlamalar açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Atilla, "Borsamızın likiditesi arttıkça kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın alternatifleri de genişliyor. Bu değerlendirmeler ışığında, TSPB'nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, Yatırım, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor
11:05 4 Temmuz itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:52 Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti
10:48 Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, yıllar sonra itiraf etti: Yönetmenle yattım
10:31 2023 Serbest Oyuncu Anlaşmaları Açıldı! Listede Westbrook Dikkat Çekiyor
10:27 NBA'de yeni sezon başlamadan serbest oyuncu listesi göz kamaştırıyor! Westbrook listenin en tepesinde
10:22 Apple Ürünlerine Yeni Bir Zam Daha Geldi!
10:21 Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu
10:18 Apple'dan bir ay içinde 4. zam! En pahalı telefonun fiyatı 85.999 liraya yükseldi
10:19 Mantar ararken tesadüfen buldular! Tek ısırığıyla 100 kişiyi öldürebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 11:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement