Borsa, günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

04.08.2022 13:13
Borsa, günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.727,74 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.727,74 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,09 puan ve yüzde 1,27 değer kazancıyla 2.718,55 puan oldu. Toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 ve holding endeksi yüzde 1,04 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,20 ile finansal, kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.727,74 puana taşıdı.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika

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