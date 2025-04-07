Borsa İstanbul'da büyük kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da büyük kayıp

Geniş Video İzle

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinin haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başlamasının ardından tüm sektör endekslerinde kayıplar yaşandı. Bankacılık endeksi en fazla değer kaybeden sektör olurken, küresel piyasalardaki satış baskısı etkisini sürdürüyor.

07.04.2025 10:13  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

EN .OK KAYBEDİREN SEKTÖR BANKACILIK

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul\'da büyük kayıp
BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Banka, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da büyük kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    borsa değil arsa tarla kazandırır. 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
10:26 CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
16:35 Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kare yayınlandı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
16:24 Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
16:18 Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
16:08 Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 11:42:22. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da büyük kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement