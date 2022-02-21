Borsa İstanbul'da gong Hun Yenilenebilir Enerji için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, enerji sektöründeki halka arzlara ilginin artarak devam ettiğini belirterek, "Hun Yenilenebilir Enerji, yaklaşık 237 milyon liralık halka arz tutarı ve 243 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi." dedi.

Borsa İstanbul'da Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için gong töreni düzenlendi.

Ergun, burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin kalkınması ve dışa bağımlılığının azaltılmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Geçen yıl enerji sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin borsada işlem görmeye başladığını anımsatan Ergun, "Bu şirketler, sermaye piyasaları yoluyla finansmana erişim sağladı. Bu finansmanla yeni enerji santralleri kurdular, enerji nakil hatlarını güçlendirdiler ve kapasitelerini artırarak faaliyetlerini genişlettiler. Bu büyümeden pay almak isteyen birçok yatırımcı da bu halka arzlara ilgi gösterdi." diye konuştu.

Ergun, bu sene de bu ilginin artarak devam ettiğini vurgulayarak, Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hun Yenilenebilir Enerji, halka arzdan elde ettiği gelirle yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya devam edecek. Hun Yenilenebilir Enerji, yaklaşık 237 milyon liralık halka arz tutarı ve 243 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Halka arzlar ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla yenilenebilir enerji sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz."

Şirket, Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırımı yapacak

Koray Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal da Hun Yenilenebilir Enerji'nin kurulu gücünün güneş, biyokütle ve hidroelektrik santrallerden oluştuğunu belirterek, halka arzdan gelen sermayeyle biyokütle santralinin yanına güneş santrali kurarak hibrit üretime başlayacaklarını bildirdi.

Türkiye'deki tecrübe ve birikimlerini Avrupa'daki yatırımlarda değerlendirmeyi planladıklarını kaydeden Kartal, "Avrupa'daki doğal gaz krizi nedeniyle fiyatlar arttı ve bu krizin biteceğini zannetmiyoruz. Bu yüzden güneşe büyük teşvikler verdiler. Buradaki tecrübemizle Avrupa'daki finansal kaynakları kullanarak güneş sahaları alacağımıza inanıyoruz. Oraya yaptığımız her yatırımı üçe, dörde katlayacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Hun Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü İlker Hakan Kayhan ise şirketin 95,1 megavat kurulu gücü bulunduğunu, bu kapasitenin 58,5 megavatını güneş santrallerinin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Manisa, İzmir, Konya, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş'ta bulunan santrallerimiz bunlar. 10,5 megavat biyokütle enerji santralimiz var. Hayvansal ve bitkisel atıkların yakılmasıyla elektrik ürettiğimiz bir santrali, geçen yıl devreye aldık. Bir de Erzurum'da 26,1 megavatlık hidroelektrik santrallerimiz var. Geçen yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 75'i güneş santrallerinden geldi. Bu yıl için 24,6 milyon dolar ciro hedefimiz var. Bu cironun yarısı güneş santrallerinden, yarısı ise biyokütle ve hidroelektrik santrallerin gelecek. Geçen yıl devreye aldığımız biyokütle santrali ilk kez bu sene tam kapasite olarak ciroya katkıda bulunacak. Bu yıl FAVÖK hedefimiz ise 17,2 milyon dolar. Bu hedefi tutturacağımıza dair yatırımcılarımıza taahhüt verdik. Tüm santrallerimiz Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında çalışıyor. Döviz cinsinden riskimiz minimumda. Santrallerimiz Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı kaynaklardan üretim yapıyor. Bu da bizim iklimsel ve operasyonel risklerimizi minimuma indiriyor."

Kayhan, şirketin halka arzdan 145 milyon lira kaynak sağlayacağına işaret ederek, bunun üçte birini bağlı ortaklıkların sermaye ihtiyaçlarında, kalan kısmını ise yeni yatırım ve kapasite artırımlarda kullanacaklarını anlattı.

İlk etapta mevcut santrallerde hibrit güneş santralleri yapacaklarını aktaran Kayhan, "Türkiye'de şu an çalışan santral satın alma görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonra düzenlenecek ihalelere de katılım göstermeyi hedefliyoruz. Yurt dışında yeni lisans geliştirme ve santral yatırım planlarımız mevcut. Yaklaşık iki yıldır Güney Avrupa'da başta İtalya ve Balkanlar'da lisans geliştirme faaliyetlerimiz var. İlk projemizin lisansının bu yıl tamamlanmasını hedefliyoruz. Takip eden projelerde 2023 ve sonraki yıllarda lisans sürecini tamamlayıp inşaata başlayacağız." diye konuştu.

Kayhan, karbon sertifikası, yeşil hidrojen üretimi ve depolama sistemleri gibi farklı alanlarda yatırımların da stratejik hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp da Hun Yenilenebilir Enerji halka arzının son dönemin en yüksek katılımıyla gerçekleştirildiğini ve halka arzın yaklaşık üç katı talep gördüğünü ifade etti.