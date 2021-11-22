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Borsa İstanbul'da gong MİA Teknoloji için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong MİA Teknoloji için çaldı

22.11.2021 11:22
Borsa İstanbul'da gong MİA Teknoloji için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "MİA Teknoloji halka arzında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile 197 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "MİA Teknoloji halka arzında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile 197 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

Bilişim sektöründe halka arzını gerçekleştiren MİA Teknoloji, düzenlenen gong töreni sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

MİA Teknoloji halka arz gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Ünal ve Mehmet Cengiz Bağmancı ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul ve MİA Teknoloji yetkililerinin gongu çalması ile başlayan törende konuşmacıların ardından Borsa İstanbul yetkilileri MİA Teknoloji'nin hisselerinin de işlem görmeye başladığı Borsa İstanbul İşlem Salonu'nu ziyaret ettiler.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında MİA Teknoloji'nin teknoparkta, Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme ve çözüm sağlama gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtti.

MİA Teknoloji'nin uluslararası standartlarda hizmet vermekte ve birçok sertifikaya sahip olduğunu ifade eden Ergun, şunları kaydetti:

"Bugün de Borsa'da işlem görmeye başlayarak, sahip olduğu sertifikalara aslında bir yenisini daha eklemiştir. MİA Teknoloji, halka arzında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile ve 197 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzdan elde ettiği geliri büyüme, Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarına aktaracak olması sermaye piyasalarının temel misyonu ile de örtüşmektedir. Sermaye piyasasının temel misyonu, büyümeye, reel ekonomi şirketlerine kaynak aktarma ve yatırımcılara tasarruflarını değerlendirme alanı oluşturmaya dayanır. Borsa İstanbul olarak şirketlerimizi yeni ihraçlarla yeni halka arzlarla yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz."

"Asıl hedefimiz yurt dışı pazarlarda çalışmalar yapmak"

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin de halka arzdan memnuniyet duyduklarını ve kendileri için çok gurur verici olduğunu söyledi.

Bugüne kadar kaynakları ve iş geliştirme yöntemleri ile çalıştıklarına işaret eden Beltekin, şu bilgileri verdi:

"Bundan sonra sermaye piyasalarının bir organizasyonuna, bir kurumuna bağlı olarak daha güçlü, daha etkin ve daha katma değerli projeler üreterek yolumuzda ilerlemeyi istiyoruz. Katma değerli teknoloji ve proje üretmek MİA Teknoloji'nin kaslarında ve DNA'sında var. Bunlar artarak, devam ederek ve daha güçlü bir şekilde ilerleyecek. Bundan sonra bize düşen asli görev; bizim şirketimize ortak olan sermaye piyasası ortaklarımızın da güvenini sağlayarak daha iyi, daha büyük projelerle gelirler elde etmek ve ülkemize daha katma değerli projeler sağlamak.

Şirket sermayemizin yüzde 32,8'lik kısmını halka açtık, 198 milyon TL'lik bir halka arzdı, yaklaşık 197 milyon katılım sağlandı. Bu gurur verici bir rakamdı, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Onların güvenini sarsmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha farklı bir dünya bizi bekliyor, bunun farkındayız. Sadece kendi Türkiye pazarında değil, yurt dışı pazarında daha profesyonel, daha etkin var olmamız gerekiyor. Zaten asıl hedefimiz yurt dışı pazarlarda çalışmalar yapmak."

Yatırımcılar MİA Teknoloji'ye yoğun ilgi gösterdi

Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre, Metro Yatırım'ın öncülük ettiği halka arzda MİA Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesinin 30 milyon TL'den 38 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle artırılacak 8 milyon TL nominal değerli payların satışına ek olarak 4,5 milyon TL değerli ortak paylarının satışıyla birlikte toplam 12,5 milyon lot halka arz edildi.

MİA Teknoloji'nin halka arzı 15-16 Kasım'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul birincil piyasada gerçekleşti. MİA Teknoloji'nin halka arz işleminde nominal değerli pay başına talep toplama fiyatı 15,80 TL olurken, 196 bin 391 yatırımcı talepte bulundu.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama işlemine halka arz büyüklüğünün 2,5 katına denk gelen 31 milyon 800 bin adetlik talep toplandı.

Borsa İstanbul'da işlem görecek olan MİA Teknoloji, uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılmasını hedefliyor.

Sektörün genelinde yaygın görülen finansal sorunların giderilmesi amacıyla ihtiyaçları karşılayacak olan MİA Teknoloji, halka arzdan elde ettiği fonların yüzde 30'unu Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirketin büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılmasında, yüzde 25'ini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 15'ini şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 10'unu reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, yüzde 10'unu mevcut kredilerin kapatılmasında ve yüzde 10'unu mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açmada değerlendirmeyi planlıyor.

MİA Teknoloji, sağladığı 7/24 çağrı merkezi desteğiyle yüksek kaliteli hizmetler sunuyor

Verilen bilgiye göre, MİA Teknoloji, kurulduğu 2006 yılından bu yana kamu kurumları ve özel şirketlerin bilgi altyapısı gereksinimlerine odaklanarak özel sistem çözümleri geliştiren, yerli ve terzi modeli sistemle işletmelerin ihtiyaçları karşısında çözüm ortağı kimliğiyle müşterilerine değer katan hizmet ve ürünler sunuyor.

Dijital dönüşümün ivme kazandığı bilgi çağında teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler sunan MİA Teknoloji, entegre tesis yönetiminden sınır güvenliğine, şehir güvenliğinden akıllı ve entegre ulaşıma, bankacılık ve elektronik ödemeden hastane bilgi yönetim sistemine kadar hayatın her alanında yapay zeka ile desteklenen sürdürülebilir projeler üretiyor.

MİA Teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme, entegrasyon ve çözüm sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketi olarak sektörde lider konumdadır.

2006 yılında 3 bilgisayar mühendisi tarafından Ankara'da kurulan teknoloji şirketi, 15 yıllık sektör deneyimiyle gelişmeye devam etmektedir.

Ankara ve Katar'da bulunan Ar-Ge merkezlerinde satış, destek, iş geliştirme ve finans gibi birçok ekibiyle 61 personele istihdam sağlıyor. Terzi modeli sistem geliştirme ve ürünleştirme prensibi ile Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde çalışan sistemler sunan şirket, sağladığı 7/24 çağrı merkezi desteğiyle yüksek kaliteli hizmetler sunuyor.

Borsa İstanbul, Türk Lirası, Yatırımcı, Halka arz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong MİA Teknoloji için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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