Borsa İstanbul'da kayıp büyüyor! Devre kesici uygulaması başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da kayıp büyüyor! Devre kesici uygulaması başladı

Borsa İstanbul\'da kayıp büyüyor! Devre kesici uygulaması başladı

Borsa İstanbul'da Çarşamba günü başlayan sert hareketlilik devam ediyor. Kayıpların yüzde 7'yi bulduğu Çarşamba günü iki kez uygulanan devre kesici bugün de kayıplar yüzde 3'ü bulunca tekrarlandı. Seans sonuna kadar yukarı adım kuralının geçerli olacağı bildirildi.

21.03.2025 11:16
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Borsa İstanbul'da kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başlayan BIST 100 endeksinde saat 10:12'de kayıp yüzde 5'i aşında BİST 100'de devre kesici uygulandı. Devre kesici 11:22 itibarıyla sona ererken satış işlemlerinin devam etmesi sonucunda 11:27'de ise 2. devre kesici uygulaması kararı alındı. Analistler, teknik açıdan 9.600 puanın destek seviyesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

Kritik gelişmeyi Borsa İstanbul yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada "Saat 10:12:25 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN KERİTİK HAMLE

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün takvim dışı toplantı düzenledi. Alınacak tedbirler ayrıntılarıyla görüşüldü. Gecelik Borç Verme Faizi %44'ten %46 seviyesine çıkarıldı. Politika Faizi ise %42,50'de sabit kaldı. Analistler özellikle gecelik borç verme faizinin artırılmasının bankaların daha yüksek maliyetli borçlanmasına neden olacağı için Türk lirasındaki kontrolün sıkılaştırılmasını sağlayacağını belirtiyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da kayıp büyüyor! Devre kesici uygulaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Apple User:
    eyyyyy Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye bu ülke vatandaşına ızdırap olduğun yeter artık bela oldun resmen ülkenin başına kara bulut gibi oldun 2373 29 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bu sitede feto taktiği gibi paralı iktidar yorumcuları var beyler algı için çalışan feto abilerinin izinden giden bilginiz olsun 723 10 Yanıtla
  • Mustafa Yıldırım:
    Sırf tek adam rejimine devam etmek için önüne çıkan her engeli bodozlama bitirmeye çalışan liyakatsiz yönetici ve başkanlarla etrafını doldurup doğrulara kulaklarını tıkayan gözlerini kapayan bir başkansın sen erdoğan.. bu ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket sensin. 621 44 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    BUNLARIN TEK SEBEBI SARAY SALTANATI BOZULMASIN DIYE ÜLKEYÎ ATEŞE ATAN ZALÎM DÎKTATÖR ERDOGANDIR 503 100 Yanıtla
    sebahattin şentürk:
    tek sebep var CHP olmamak çok şükür değiliz 0 0
    Kenan Dayan:
    ne konustun ve ..helal ")) 0 0
    İlyas null:
    hadi len 0 0
  • fmpsd69v55:
    ben dedim. oldu dersen şunu içeri atın şunun şu sunu iptal edin ben ağayım kralım paşayım dersen olacağı bu ayrıca merkez kuru tutmak için cayır cayır dolar yakıyor bizim cebimizden ah makarnacılar ahhh 485 10 Yanıtla
  • D Celik:
    verin yetkiyi alın etkiyi millet perişan .eceviti arar olduk 369 11 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Bu ülkeyi bitiremediniz sadece, Türk ekonomisine güvenip Borsa'ya yatırım yapan vatandaşlarınızı da iflas ettirdiniz 344 12 Yanıtla
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