Borsa İstanbul yatırımcıları şok üstüne şok yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul yatırımcıları şok üstüne şok yaşıyor

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Borsa İstanbul'da, küçük yatırımcıların varlıkları enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranları, yatırımcıların mali güvenliğini tehdit ediyor. Yaklaşık son bir yıldır yaşanan yatay seyre ek olarak, geçen haftaki kayıplar bile giderilmiş değil.

27.02.2025 10:38
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Borsa İstanbul'da en son 21 Şubat'ta yaşanan sert satışlar 6 milyon 800 bin kişilik küçük yatırımcıyı adeta şok etti. Bist 100 endeksi 9 bin 400 puanı gördü. Kayıp sadece bir günde %3'ü buldu. Ancak uzun süredir hisse senetlerinde bekleyen özellikle küçük yatırımcıların enflasyon kaybı da eklendiğinde zararı giderek artıyor.

NE YAŞANMIŞTI?

21 Şubat'ta BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksiyse yüzde 1,18 değer kaybetmişti. Bu gelişmeyi takiben Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada "Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır" denilmişti.

KÜÇÜK YATIRIMCI ROBOT KURBANI MI?

Aylardır küçük yatırımcılar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda büyük yatırımcıların kullandığı robotların kurbanı olduklarını belirtiyor. Emir fiyatlarla işlem yapan robotların kısa sürede dev miktardaki alış satışlar gerçekleştirerek yatırımcısına kâr ettirirken; küçük yatırımcının uzun vadeli yatırım tavsiyeleriyle beklentisini korumaya çalıştığını kaydediyor. Ancak bu beklentilerin son bir yıldır hareket etmeyen hisse senetleri karşısında giderek eridiğine dikkat çekiyor. Zira bir yıl önce alınan ve rakamsal değeri aynı olan bir hissenin enflasyon farkı çıkarıldığında bugünkü finansal değerinde yüzde 57'ye varan kayıplar söz konusu olabiliyor.

DOLAR KARŞILIĞI HİSSELER GERİ GİDİYOR

Yüksek enflasyon ortamında yatırımcının zarar etmesinin bir diğer sebebi de hisselerin dolar karşısındaki konumu. Öyle ki Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından bazısının dolar bazlı değeri 2007 yılına bazısının da 200 yılına gittiği görülüyor. Bu tabloda yatırımcının 25 yıllık emeğinin adeta çöp olduğunu söylemek mümkün.

ENDEKS YÜZDE 0,5, HİSSELER YÜZDE 4 DÜŞÜYOR

Hisseler ile Bist 30 ve Bist 100 endeksleri arasında da büyük bir ayrışma söz konusu. 21 Şubat cuma günü yaşanan düşüşte olduğu gibi durumlarda borsa endeksi ile paralel düşüşler yaşanabiliyor. Ancak son bir yılda yaşanan benzer senaryolarda Bist 100 endeksinde yüzde 0,5'lik düzeltme hareketine gitmesi birçok yan tahtada yüzde 4'lük düşüşle karşılık buluyor.

BORSA İSTANBUL NEDEN TOPARLANAMIYOR?

Koronavirüs salgını döneminde başlayan yüksek enflasyon furyası tüm dünyayı etkisi altına alırken geçen 4 yılda dünya borsaları yavaş yavaş toparlandı. Amerikan Nasdaq, Alman Dax ve İngiliz FTSE kayıplarını yavaş yavaş giderirken Borsa İstanbul'da beklenen sıçrama yaşanamadı. Hisse bazlı yaşanan kısmi iyileşme hareketleri Borsa İstanbul endeksinde beklenen yükselişi sağlayamadı.

YABANCI YATIRIMCI ARANIYOR

Borsa İstanbul'da yaşanan sert ve çoğunlukla küçük yatırımcı aleyhine gerçekleşen hareketler, yabancı yatırımcının da olmadığı ortamda zararların katlanmasına neden oluyor. Özellikle Avrupa Borsaları 9 haftadır aralıksız yükseliyor. Buna karşın Borsa İstanbul'un büyük oranda yerinde sayması enflasyon karşısında yatırımların erimesine neden oluyor.

Borsa İstanbul yatırımcıları şok üstüne şok yaşıyor
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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul yatırımcıları şok üstüne şok yaşıyor - Son Dakika

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