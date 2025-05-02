Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

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Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.05.2025 17:23  Güncelleme: 17:40
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Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 13 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

2 MİLYON 420 BİN TL BEDELLİ SENET

Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona erdi. 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul\'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • yobaz deşen:
    akmhpk zaten borsayı bitirdi soydu soğana çevirdi 4 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    rok serbest ama 4 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp ,bi borsaya el atmadığı vardı.Onuda yaptınız tam oldu... 0 0 Yanıtla
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