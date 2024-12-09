Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Bir sektörün hisseleri tavan yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Bir sektörün hisseleri tavan yaptı

Geniş Video İzle

Borsa İstanbul, Suriye'de iç savaşın artık sona ermeye yaklaşmasıyla yüzde 1'lik yükselişle açıldı. Ülkenin yeniden inşasında Türk şirketlerinin aktif rol oynayacağı beklentisiyle çimento hisseleri tavan yaptı.

09.12.2024 10:54  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu Esad rejiminin yıkılması Borsa İstanbul'da olumlu rüzgarların esmesine sebep oldu. Komşu Suriye'de yaşanan son gelişmeler 13 yıl süren iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.

ÇİMENTO HİSSEELERİ COŞTU

Borsa İstanbul'da özellikle Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen çimento şirketleri sert yükseldi. Açılışta çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de tavan olurken Afyon Çimento yüzde 8 yükseldi. İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 değer kazandı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Suriye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Bir sektörün hisseleri tavan yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
22:48 Kutlama yapan Suriyelilere “Başlarım sizin Esad’ınıza“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı Kutlama yapan Suriyelilere "Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:31:04. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Bir sektörün hisseleri tavan yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.