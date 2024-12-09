Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Bir sektörün hisseleri tavan yaptı

Ekonomi

Tıpkı bayraktaki gibi! Suriye Milli Takımı\'nın logosu da değişti

Esad neden ülkesinden kaçtı? Trump\'ın da bir tahmini var

Hafta sonu Esad rejiminin yıkılması Borsa İstanbul'da olumlu rüzgarların esmesine sebep oldu. Komşu Suriye'de yaşanan son gelişmeler 13 yıl süren iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.

ÇİMENTO HİSSEELERİ COŞTU

Borsa İstanbul'da özellikle Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen çimento şirketleri sert yükseldi. Açılışta çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de tavan olurken Afyon Çimento yüzde 8 yükseldi. İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 değer kazandı.