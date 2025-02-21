Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme

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Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada, ''Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.'' denildi.

21.02.2025 22:42
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Haftanın son işlem gününde ani sert düşüş yaşayan Borsa İstanbul'da günlük kayıp yüzde 3,4'ten fazla oldu. Düşüşle ilgili SPK inceleme başlattığını açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yatırımcısını üzdü. Sert düşüş yaşayan BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Tarihi düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme

BİST 100'de bugün en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde:

  • ALFAS
  • KOZAL
  • KOZAA
  • CLEBI
  • CIMSA
Borsa İstanbul\'daki tarihi düşüşe SPK\'dan inceleme

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Nafi aydoğan:
    bu işte TÜSİAD'ın parmagı var gibi 109 68 Yanıtla
    Atakan Ozen:
    harbi siz makarna ile bekleniyorsunuz. Bu nasıl yorum. Borsadan çıkan yabancı yatırımcı. adamlar ülkeyi görüyor aptal mi halen dursun 13 7
    Abdülkadir Turhan:
    annenin de başka bir yeri varmış sanırım bu işte ekşi sözlükte öyle yazmışlar 0 4
  • Ramazan Sözata:
    SPK ve inceleme.. İncele bakalım neler bulacaksın millet zarar ettikten sonra ne fayda... 122 13 Yanıtla
  • 541154:
    enflasyon tavan yapmışken faiz düşürürsen sonucu bu olur. her veri gerceği yansıtmalı tuik gibi olursanız daha coook düşeriz. 80 21 Yanıtla
  • k K:
    Suriye, Türk vatandaşlarına 150 dolar vize ücreti koydu. Hani plaka sayıyorduk, Suriye'yi fethetmiştik bu neyin nesi? 82 17 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    1.5 yıldır milletin anası ağladı osuruktan şirketleri halkalı arz ettiniz eyy spk neredeydin? 84 5 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    spk diye bişey varmı? 70 5 Yanıtla
  • İsmail Gar:
    Kendileri yapmayınca incelemeye başladılar sanki ilk defa düşüyor -7 leri gördüm ben 58 5 Yanıtla
  • M. Yudal:
    lütfetmişsiniz aylardır nerelerdeydiniz. 51 5 Yanıtla
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