Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı

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Ticaret savaşlarının etkisiyle ardı ardına rekor kayıplara imza atan Borsa İstanbul, Trump'ın gümrük vergisi tarifesini askıya almasının ardından Borsa İstanbul güne yüzde 3.27 artışla başladı.

10.04.2025 09:59
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Küresel ticaretteki gerilimin yatışması piyasalara olumlu yansıdı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9 bin 579 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9 bin 275,50 puandan tamamlamıştı.

TRUMP EK VERGİLERİ 90 GÜNLÜĞÜNE ASKIYA ALDI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor. Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

BORSA İSTANBUL KRİTİK EŞİKTEN DÖNDÜ

Dün akşam kapanışta 9 bin 275,50 puanı gören Borsa İstanbul, böylece 9 bin puan kritik eşiğinden dönmüş oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 700 ve 9 bin 800 puanın direnç, 9 bin 500 ve 9 bin 400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Koray Ebe:
    Borsa şu an mantıklı ve karlı bir yatırım değil. O yüzden borsadan uzak durun kaçın . Sizler kasayı dolduruyor sunuz sonra akıllının biri gelip bütün kasayı boşaltıyor ve bunu yapan kişiler kanunlarla da hükümet ile'de çok sıkı fıkı siz avucunuzu yalıyorsunuz. Altın alın abi ülke tarihinde gerilediği hiç görülmemiştir. 3 0 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    vay şere*sizler memleketimize ne kadar zarar vereceklermiş... halbuki bize yansıtılması böyle olmamıştı. neyseki 90 gün tehlike yok manyak tornistan edip yeni bir karar almazsa. Bu manyak trump dünyayı rahat bırakmayacak anlaşılan. 0 2 Yanıtla
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