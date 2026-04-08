Borsa İstanbul\'da ateşkes rallisi! Güne yükselişle başladı

08.04.2026 10:23
Borsa İstanbul, ABD-İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes haberinin etkisiyle güne güçlü bir yükselişle başladı. BİST 100 Endeksi, açılışta yüzde 3,34 oranında değer kazanarak 13.353 puandan işlem görmeye başladı.

EN YÜKSEK AÇILIŞ BANKACILIKTA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı. Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 431,87 puan ve yüzde 3,34 artışla 13.353,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi yüzde 4,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 1,87 ile kimya petrol plastik oldu.

ATEŞKES PİYASALARA YARADI

Orta Doğu’da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalarda da bankacılık hisselerindeki sert yükselişlerin öncülüğünde alıcılı bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 17 baz puan düşüşle 268 baz puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov
“Yasak Ada“ vuruldu Peş peşe patlama sesleri duyuluyor "Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:23
Fenerbahçe’de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:10
Dursun Özbek çıldırdı Her maç için para dökecek
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:47
Ateşkese Türkiye’den ilk yorum
Ateşkese Türkiye'den ilk yorum
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
10:29
Lucescu’nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
Lucescu'nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
