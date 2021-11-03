Üye Girişi
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor - Son Dakika

Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor

03.11.2021 08:30
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor

İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başlayacak.

İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başlayacak.

İhlas Haber Ajansı halka açılıyor. İhlas Haber Ajansı A.Ş. hisseleri, düzenlenecek gong töreniyle Borsa İstanbul (BİST) Birincil Pazar'da işlem görmeye başlıyor. Tören saat 09.30'da başlayacak. Piyasa açılış gongu ise saat 09.40'da çalınacak.

10,6 kat talep geldi

26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile halka arz edilen İHA hisselerine halka arz büyüklüğünün toplamda 10,64 katına denk gelen 1.076.516.242 TL karşılığı filtre edilmemiş 234.025.270 nominal değerli talep geldiği bildirildi.

Grubun halka açık 6'ncı şirketi

İHA'nın halka arz edilmesiyle, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya çıkmış oldu. İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri de Borsa İstanbul'da işlem görüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Borsa İstanbul, Türk Lirası, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi 08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 07:27 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu 01:23 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı 00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt 22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu 22:14 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu

Son Dakika Haberleri
08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
08:10 Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor
08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi
08:05 Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL?
07:53 New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi
01:22 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
01:17 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları
01:07 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz
00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı
00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü         
08:29
Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor         
08:11
Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL?         
08:05
New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi         
07:54
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları         
01:18
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı         
23:23
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 08:34:30. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement