Borsadan kapanış rekoru - Son Dakika
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Borsadan kapanış rekoru

14.04.2022 18:28
Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.475,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB açıklamasında, "Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir. Tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir." denildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya- Ukrayna savaşıyla artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

ECB tarafından yapılan duyuruda, "ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, yarın ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya başta olmak üzer dünyada birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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