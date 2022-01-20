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BOTAŞ: Doğal gaz tüketimindeki kısıtlamalar sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olacak - Son Dakika

BOTAŞ: Doğal gaz tüketimindeki kısıtlamalar sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olacak

20.01.2022 17:33
BOTAŞ: Doğal gaz tüketimindeki kısıtlamalar sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle doğal gaz tüketiminde yapılacak kısıtlamaların yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olacağını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak- Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle doğal gaz tüketiminde yapılacak kısıtlamaların yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olacağını bildirdi.

Şirketin internet sitesinde yer alan duyuruda, Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süre ile sağlanamayacağı ifade edildi.

Söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğuna ve konunun hassasiyetle takip edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Gürbulak, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ: Doğal gaz tüketimindeki kısıtlamalar sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BOTAŞ: Doğal gaz tüketimindeki kısıtlamalar sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olacak - Son Dakika
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