2 gün 2 gece süren aşiret düğününde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı - Son Dakika
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2 gün 2 gece süren aşiret düğününde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı

08.05.2023 10:14

Hakkari'deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katıldı. İki gün iki gece süren düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı.

Hakkari'de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı.

Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı

DAMADA 5 MİLYON 300 BİN TL, GELİNE 15 KİLO ALTIN TAKILDI

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı. Damadın babası Jirki aşiret lideri Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı

HAKKARİ VALİSİ DE KATILDI

Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, bölgedeki diğer aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı
Kaynak: İHA
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Hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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