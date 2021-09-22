Boyner Dynamic Team koşusu 25 Eylül'de gerçekleştirilecek

Düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzının önemine ve böyle bir yaşam tarzıyla hayatta daha iyi, daha zinde ve daha mutlu hissetmenin mümkün olduğuna inanan Boyner, herkesi Boyner Dynamic Team ile hafta sonu koşusuna davet ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "Sporu Büyük Yaşa" sloganı ile 25 Eylül Cumartesi günü Boyner Cadde mağazası önünde saat 16.00'da ısınma antrenmanı ile başlayacak koşu, 16.30-17.30 saatleri arasında Caddebostan sahilde devam edecek.

Toplamda 5 kilometre koşulacak etkinlikte koşucular, bir yandan günlük hayatın stresini atacak bir yandan da hareketli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir hafta sonu geçirecek. Boyner ayrıca, etkinliğe katılan her sporsever için "Askıda Mama" bağışı yaparak patili dostlara da destek olacak. Boyner Dynamic Team koşuları gelecek dönemde farklı lokasyonlarda da devam edecek.

25 Eylül, Cumartesi günü Boyner Dynamic Team ile koşmak için, kayit.boyner.com.tr/kosu adresinden kayıt yaptırılabiliyor.