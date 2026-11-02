bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini 6 milyar dolara Stonepeak'e sattı

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini 6 milyar dolar karşılığında ABD merkezli özel sermaye şirketi Stonepeak'e sattı.

bp'den yapılan açıklamada, şirketin satıştan elde ettiği vergi sonrası 6 milyar dolarlık gelirin bilançoyu güçlendirme önceliği doğrultusunda ve finansal yükümlülükleri azaltmak için kullanılacağı ifade edildi.

bp'nin Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini Stonepeak şirketine satmasının ardından yüzde 35'lik hissesini koruyacağı kaydedilen açıklamada, satış işleminin Castrol'ün Hindistan'daki yüzde 49, Vietnam'daki yüzde 35, Suudi Arabistan'daki yüzde 50 ve Tayland'daki yüzde 40 oranındaki iştirak payları başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki azınlık hisselerini de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Castrol'ün kendi yönetimi, yönetişim yapısı ve stratejik öncelikleri bulunan bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstereceği aktarılırken 2 yıllık satış kısıtlaması süresinin ardından bp'nin Castrol'de elinde bulundurduğu yüzde 35'lik hisseyi satma seçeneğine sahip olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bp Üst Yöneticisi Meg O'Neill, daha sade, güçlü ve değerli bir bp" inşa ettiklerini belirterek, söz konusu satışın bp'ye önemli miktarda nakit girişi sunduğunu ancak Castrol'ün gelecekteki büyümesinden pay almaya da devam etmelerini sağladığını ifade etti.