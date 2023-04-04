Oto gaz büyük indirim! Fiyat 10 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika
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Oto gaz büyük indirim! Fiyat 10 lira seviyelerine geriledi

04.04.2023 00:28

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza 2 lira 12 kuruş indirim geldi. Böylece oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta büyük bir indirim geldi. Oto gazın fiyatı 2 lira 12 kuruş birden düştü.

OTO GAZIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Lpg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto gaz büyük indirim! Fiyat 10 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto gaz büyük indirim! Fiyat 10 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika
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