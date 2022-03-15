Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü

15.03.2022 14:25
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi.

Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.

Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar Son dakika haberleri: Bakan Nebati: 'Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Son dakika haberleri: Bakan Nebati: 'Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir.

Hamster Coin, Petrol, Teksas, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü - Son Dakika
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