Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar oldu - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar oldu

03.03.2022 08:55
Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 117,16 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 117,16 dolara çıktı.

Dün günü 112,9 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,77 artışla 117,16 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,2 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri etkili oldu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda askeri operasyon başlatmasından bu yana bir hafta içinde, Brent yüzde 19,3 artarak 117 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Ayrıca, dün Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bir araya geldi.

Toplantıda günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı alındı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 796 bin varil artacağı yönündeydi.

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Ukrayna, Enerji, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar oldu - Son Dakika


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