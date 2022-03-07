Brent petrolün varil fiyatı 129,85 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 129,85 dolar

07.03.2022 09:37
Brent petrolün varil fiyatı 129,85 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 130,89 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı da 130,33 dolara kadar çıkarak Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün geçen hafta yayımlanan raporunda, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendirilmişti.

Libya'da üretim sekteye uğradı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, aralarında ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'nın da bulunduğu 2 petrol sahasında "mücbir sebep"le üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, vanaların kapatılması nedeniyle günlük 330 bin varil kesinti yaşandığı ve yaklaşık 160 milyon dinar (34,8 milyon dolar) zarar edildiği aktarıldı.

Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah da aynı silahlı grubun petrol fiyatlarının yükselişiyle eş zamanlı olarak 2014-2016 yıllarında da petrol vanalarını kapattığını ve tüm bunların, bu grubun gizli eller tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini vurguladı.

Brent petrolde teknik olarak 130,67 ile 132,31 dolar aralığının direnç, 129,03 ile 127,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerine çıktı Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerine çıktı Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar

Hamster Coin, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 129,85 dolar - Son Dakika


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