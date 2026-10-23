Brent petrolün varili Hürmüz ve Libya kaynaklı arz endişesiyle 114,40 dolara çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brent petrolün varili Hürmüz ve Libya kaynaklı arz endişesiyle 114,40 dolara çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 114,40 dolara çıktı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin gerilim ve Libya'da Zaviye Petrol Rafinerisi yakınındaki boru hattı vanasının kapatılması arz endişelerini artırdı.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 114,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 113,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 114,40 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 100,78 dolar oldu.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin gerilimin tırmanması ve Libya'da petrol üretiminin aksayabileceğine yönelik endişelerin küresel arz risklerini artırmasıyla yükselişini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemileri Tahran'ın "yasa dışı" olarak nitelendirdiği güzergahlardan geçmeye teşvik etmeyi sürdürmesi halinde çatışmanın bölgedeki ABD üslerine kadar genişleyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu güzergahların mayınlı olduğu belirtilerek, gemilerin bu yollardan geçmeye teşvik edilmesinin deniz kazalarını artırdığı savunuldu.

Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ise 3 geminin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığını duyurmuştu.

Bölgede petrol tankerlerinin güvenliğine ilişkin artan endişeler ve çatışmaların genişleyebileceği ihtimali, küresel petrol sevkiyatında yeni aksamalar yaşanabileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Bunun yanı sıra, Libya'da petrol sevkiyatını sağlayan bir boru hattına yönelik müdahale de arz endişelerini artırıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), kimliği belirlenemeyen bir grubun Zaviye Petrol Rafinerisi yakınındaki ham petrol boru hattının vanasını kapattığını açıkladı.

Kurum, Hamada ve et-Tahara sahalarından petrol taşınmasını sağlayan vananın kapalı kalması halinde üretimde düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Libya'da petrol üretiminin kesintiye uğrama ihtimali de küresel arzın daralabileceğine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını savunması, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Öte yandan, Trump'ın ülkenin petrol üretimi, rafinasyon ve lojistik kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı devreye alması, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, ABD'nin üretim kapasitesini genişletmeye yönelik adımlarının orta ve uzun vadede arzı destekleyebileceği beklentisi fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 118,20 doların direnç, 107,13 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıUluslararasıPolitikaEkonomiEnerjiFinansLibyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
10:41
40 yaşındaki Muslera’dan akılalmaz performans 3 penaltı birden kurtardı
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Meteoroloji’den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
10:12
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 10:49:48. #7.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varili Hürmüz ve Libya kaynaklı arz endişesiyle 114,40 dolara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei