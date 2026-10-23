Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Türkiye'nin COP31 başkanlığına başarı diledi

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), COP30'da sağlanan uygulama odaklı ilerlemenin sürdürülmesi ve küresel iklim mücadelesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Neves, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen COP30'da zorlu uluslararası koşullara rağmen 56 kararın uzlaşıyla kabul edilmesinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'da oluşturulan "eylem gündemi"nin çalışmaların devamı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Neves, Türkiye'nin COP31 başkanlığının önceki konferanslarda alınan kararların geliştirilmesine ve uygulamaya geçirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Neves, "COP31, COP30'da sağlanan uygulama odaklı ilerlemenin sürdürülmesi ve küresel iklim mücadelesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat." dedi.

Türkiye ile Brezilya arasındaki enerji işbirliğinin özellikle yenilenebilir enerji ve biyoyakıtlar alanında ilerletilebileceğini vurgulayan Neves, şöyle konuştu:

"Brezilya, 1970'lerden bu yana etanol kullanan araçlar geliştirdi ve ülkede benzine önemli oranda etanol karıştırdı. Biyodizel de kullanılıyor. Türkiye'de biyoyakıtların yakıt karışımındaki payı daha düşük seyrediyor. Bu alanda deneyim paylaşımını önemli görüyorum. İki ülkenin bu alanda ortak çalışma potansiyeli bulunuyor. Bunun yanında rüzgar, güneş ve hidroelektrikte büyük potansiyeli olan iki ülke, bu kaynakların sanayisine yönelik ortak çalışma alanları oluşturabilir."

İklim finansmanı için ortak hareket etme çağrısı

Neves, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesi için finansmana erişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye ve Brezilya'nın bu konuda birlikte çalışabileceğini dile getirdi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede hükümetlerin tek başına hareket etmesi yeterli değil???????." diyen Neves, yerel toplulukların, bölgesel yönetimlerin, çiftçilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün sürece katılması gerektiğini belirtti.

Neves, COP30 sürecinde gündeme gelen Bakü-Belem Yol Haritası kapsamında küresel iklim finansmanının 2035'e kadar yıllık 1,3 trilyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini anlatarak, "İki ülke, G20 üyelikleri ve çok taraflılığa verdikleri destek sayesinde uluslararası kuruluşları, gelişmiş ülkeleri ve özel sektörü iklim finansmanına daha etkin katkı sunmaya teşvik edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülebilirlik alanında işbirliğini geliştirmek için zemin oluşturduğuna işaret eden Neves, Brezilyalı şirketlerin Türkiye'de çimento, elektrik motorları, kümes hayvancılığı ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdiğini, Brezilya'daki Türk yatırımlarının da enerji alanını kapsadığını söyledi.

COP31'de kapsayıcılık, diyalog ve uygulama vurgusu

Türkiye'nin COP31 için belirlediği "diyalog, uzlaşı ve eylem" yaklaşımını desteklediğini dile getiren Neves, sözlerini şöyle tamamladı:

"Brezilya'da toplulukların ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek birlikte çalışmasını ifade eden 'mutirão' anlayışı COP31'e de taşındı. COP30, 'uygulama COP'u' olarak tanımlanmıştı. COP31, önceki konferanslarda alınan kararların üzerine inşa edilmesi ve somut ilerleme sağlanması açısından önem taşıyor. Türkiye ile Avustralya farklı ancak birbirini tamamlayan roller üstleniyor. Türkiye'nin COP31 başkanlığına başarılar diliyorum."