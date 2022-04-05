BSH Grubu, 2021'de 15.6 milyar euro değerinde ciroya ulaştı - Son Dakika

BSH Grubu, yıllık finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, 2021 yılında yüzde 12 büyüme ile 15.6 milyar euro değerinde ciroya ulaştı.

Dünyanın ev aletleri teknolojileri alanında öncü kuruluşlardan BSH Grubu, 55 yıllık şirket tarihinin en büyük karını 2021'de elde etti, yüzde 12'lik bir büyümeyle 15.6 milyar euro ciroya ulaştı. Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla hizmet veren BSH Grubu, dünya çapında da 11 markası ile yeni nesil ev aletleri üretiyor. Bu kapsamda şirket, düzenlediği uluslararası basın toplantısı ile 2021 yılına ait faaliyetlerini paylaştı.

Toplantıda konuşan BSH Grubu CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Carla Kriwet, "Mevcut durumda yaşanan zorluklara rağmen, 2021 yılında yeniden rekor bir verime ulaştık. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımıza gösterdikleri üstün emekleri ve katkıları sebebiyle yürekten teşekkür ederim. Yeni dönemde de bu başarıyı devam ettirmek üzere çalışacağız. Ukrayna'da yaşanan üzücü koşulların yanı sıra halen devam eden koronavirüs pandemisi ve etkileri, tedarik süreçlerindeki değişkenlikler ve yarı iletkenlerin kıtlığı gibi küresel anlamda etki gösteren sorunların gelecek yılda da işlerimizi etkilemeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi

Ukrayna ve Rusya'daki süreçte, çalışanlarının güvenliği için çalışıyor ve yerel insani yardımlarla topluma destek sunuyor

BSH için tüm ülkelerdeki çalışanlarının güvenliği en temel öncelik. Bunun için kriz ekipleri, Ukrayna'daki şirket çalışanlarının ve ailelerinin güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmesi, ulaşım sağlanması ve kalacak yer ayarlanması konusunda onlara yardımcı oluyor. Buna ek olarak şirket, bölgede bireysel gereksinimleri olan insanlara yardım için yerel yardım kanallarına da maddi olarak destek sağlıyor.

Şirket, her zaman olduğu gibi şimdi de kanuni tüm gereklilikleri yerine getiriyor. Şirketin Rusya'daki tüm faaliyetleri askıya alındı. AB'den Rusya'ya tedarik süreçleri de aynı şekilde durduruldu. St. Petersburg'daki iki fabrikasında üretimi durduruldu.

Rusya'nın mevcut durumundan bağımsız olarak, tedarik süreçleri giderek daha zorlu bir hale geliyor. Hammadde kıtlığı BSH'nin Türkiye ve Avrupa'daki birçok fabrikasını, zaman zaman üretim faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebiliyor. İlgili hammaddelerin eksikliğinden kaynaklanan son tüketicilerin ürün tedariklerinde de süreç dünya çapında etkisini koruyor. ve ileride etkileri daha da hissedilecek. Tüm bunlara rağmen BSH, tüketicilerine ve müşteri hizmetlerine her fırsatta hizmet sunmaya devam edecek.

Dünya çapında istikrarlı büyüme, gelişmekte olan ülkelerde ise güçlü bir büyüme sağlandı

BSH, cirosunu 2021 yılında tüm bölgelerde güçlü bir şekilde artırmayı başardı. Avrupa'nın 1 numaralı ev aletleri üreticisi olan BSH, dünya çapında yüksek kaliteli ev aletlerine duyulan yoğun talebe yanıt veren güçlü global marka portföyünün yanı sıra tüketicilere sunduğu yenilikçi ve dijital hizmetlerinin de katkısı ile tüm bölgelerde büyüme gösterdi.

Şirket, Avrupa bölgesinde tartışmasız pazar liderliğini koruyor. 2021'de bu bölgedeki cirosunda yüzde 9 oranında bir büyüme sağlandı. Özellikle Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa'nın büyük pazarlarının yanı sıra Kuzey Avrupa ve Türkiye'de de önemli ölçüde büyüme kaydedildi.

Amerika (ABD, Kanada) bölgesinde BSH, yüzde 23'lik güçlü bir büyüme ile 2021 faaliyetlerini tamamladı.

Asya-Pasifik/Afrika bölgelerinde ise BSH, geçen yıla oranla cirosunda yüzde 18'lik bir büyüme elde etti. Bölgenin en büyüğü konumundaki Çin piyasasında, geçen yıla oranla cirosunu yüzde 17 artırmayı başardı. Çin'de şirket, merkezi Çin'de olmayan ev aleti üreticileri arasında lider konumdadır.

Bu sonuçları değerlendiren BSH Grubu CMO'su Matthias Ginthum şöyle konuştu: "Uzun vadede başarıya ulaşmak için yaptığımız operasyonları çeşitlendiriyoruz, talep artışı beklediğimiz küçük ölçekli pazarlarda da ciromuzu artırmak için çalışıyoruz. Avrupa'daki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amerika'da büyüme stratejimiz, lüks ve üst kademe ürünlerde tüketicilerin ilk tercihi olmak üzerine kurulu. Aynı şekilde Çin'de, üst ve orta fiyat kademesinde, piyasadaki güçlü konumumuzu, inovasyon alanında da lider pozisyonunu yakalayarak pekiştirmek ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. Afrika ve Hindistan bölgesi, büyüme stratejimizin uygulamaya konulması bakımından ana lokasyonlar. Halihazırda Hindistan'ın Chennai şehrinde üretimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda Mısır'da da Afrika kıtasındaki ilk fabrikamızın inşaatına başladık."

Tüm ürün kategorilerinde büyüme kaydedildi

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılındaki en güçlü satış faktörleri, önceki yıla kıyasla yüzde 20'lik bir büyüme oranıyla soğutucu ürünleri kategorisi, sonrasında ise pişirici ürünleri kategorisi (fırın +yüzde 14, ocak ve aspiratörler +yüzde 13) oldu. Çamaşır yıkama alanında ciroda yüzde 9'luk bir büyüme sağlandı. Bulaşık makineleri ürün kategorisindeyse yüzde 7'lik bir artış kaydedildi. Kahve otomatları, mutfak makineleri ve elektrikli süpürgeler gibi küçük ev aletlerinde de yüzde 9 oranında pozitif gelişme görüldü.

Şirketin birçok ödüle layık görülen müşteri hizmetleri servisi, önceki yıla kıyasla yüzde 4 daha yüksek bir satış miktarına ulaştı. BSH'nin yaklaşık 15 bin çalışandan oluşan müşteri hizmetleri kadrosu ve servis ortakları, koronavirüs pandemisinin ikinci yılında da tüketicilere 50 ülkede kesintisiz destek vermeye devam etti.

Üretimde daha fazla çalışan

2021 yılının sonuna kadar şirket, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 oranında artışla dünya çapında 62 bin 400 çalışana istihdam sağladı. Artan talepleri karşılayabilmek için özellikle üretim alanında yeni işe alımlarda artış yaşandı.

Yerel tesis yatırımları hız kazandı

BSH, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel Ar-Ge merkezleri için yaptığı yatırımların yanı sıra Çin, Mısır ve Meksika'daki gelişmiş ve yeni kurulan üretim tesisleriyle de farklı bölgelerdeki tüketicilerin özel beklenti ve ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda bölgesel üretim sayesinde taşıma mesafeleri ve tedarik zincirleri kısalıyor, Karbondioksit (CO2) emisyonlarının azaltılmasına da önemli bir katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda Ar-Ge harcamaları 2021 yılında 47 milyon euro artarak toplamda 755 milyon euroya, diğer bir deyişle toplam cironun yüzde 5'ine ulaştı. Gelecek dönemde de tüketici odaklı inovasyonlara, IoT çözümlerine, tüm değer zincirinde dijitalleşme ve işleyen bir dönüşüm ekonomisi oluşturma konularına odaklanılacak.

BSH sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları için tüketicileri destekliyor

2021 yılında şirketin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye her geçen gün daha fazla önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.

Tüketicileri bu yönde desteklemek üzere şirket, yenilikçi cihaz ve servis çözümleri sunuyor. Şirketin yeni, akıllı bulaşık makineleri, etkin enerji tasarruflu yıkama programları önerip su ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Bu sayede şirket, tüketicilerin kendi CO2 ayak izlerini azaltmasına yardım ediyor.

Ayrıca sürdürülebilirlik konusunun tam merkezinde de iç mekan bahçe sistemi bulunuyor. Tüketiciler, SmartGrow Life ile sağlıklı otlar ve bitkiler yetiştirip uzun taşıma mesafelerinin önüne geçerek dönüşüm ekonomisini bizzat kendileri destekleyebiliyor. Aletlerde kullanılan beyaz plastiklerin tamamı yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler.

Öte yandan foodfittery uygulaması gibi evde bulunan yiyeceklerden uyarlanan üretici yemek tarifi fikirleri öneren yeni dijital servisler, gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

Karbon emisyonunu azaltma ve dönüşüm ekonomisi yatırımları

2020 yılından bu yana BSH, dünya çapındaki tüm tesislerinde CO nötr (sıfır karbon) ürünler geliştirip üretiyor. Şirket, Eylül 2021'den beri Polonya'daki Lodz şehrinde çamaşır makinesi üretimi için Salzgitter AG'den yüzde 66 oranında CO2 ayak izi azaltılmış yeşil çelik tedarik ediyor. 2030 yılına kadar da tüm tesisler yüzde 100 yeşil elektrik sağlanabilir duruma getirilecek.

Şirket, yeni aletlerin üretiminde git gide daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor. 2025 yılına kadar BSH ev aletlerinin en az yüzde 25'i geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek. 2030 yılına gelindiğinde ise en az iki katına çıkarılarak bu oran yüzde 50'ye ulaşacak. Bunlara ek olarak şirket, cihazlarda yeniden kullanılabilen malzeme oranını 2025 yılına kadar en az yüzde 80'e, 2030 yılına kadar ise en az yüzde 95'e çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, kısa bir süre önce Avusturya'da başlayan 'Refurbished' (yenilenmiş) pilot projesi gibi yeni iş modellerine de yatırım yapıyor. Bu projede, profesyonel anlamda ilk kez yeniden işlenen Bosch marka çamaşır makinesi, üretici garantisiyle birlikte satışa sunuldu. Aynı zamanda tüketiciler, BlueMovement abonelik modeliyle 2021 yılından beri Almanya ve Hollanda'da ev aletlerini kiralayabiliyor. WeWash paylaşım modeli ise 2016 yılından beri Almanya ve Avusturya'da büyük sitelerde oturanlara, uygulama üzerinden çamaşır makinesi rezerve etme ve her yıkama işlemi için elektronik ödeme yapma imkanı tanıyor.

Sürdürülebilir bir yaşamın yeni nesil teknolojiler ve bütüncül bir bakış açısıyla mümkün olduğunu dile getiren Dr. Carla Kriwet, "Sürdürülebilirlik ve karlılık birbiriyle çelişmiyor. Tam aksine; sürdürülebilir süreçlere ve ürünlere yaptığımız yatırımlar, yalnızca kurumsal bir sorumluluk değil, aksine karşılığını aldığımız eylemlerdir" dedi.

Lars Schubert BSH'nin yeni COO'su olarak 1 Nisan'da görevine başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2022 itibarıyla Lars Schubert, BSH Grubu'nun yeni Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi (COO) görevini üstlenecek. Lars Schubert, Mart 2022'de firmadan ayrılan Dr. Silke Maurer'in yerini alacak. Schubert, daha önce Çin'de BSH'nin Teknoloji Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi (CTO) görevlerini sürdürüyordu. - İSTANBUL