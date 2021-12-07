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BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü" imzalandı - Son Dakika

BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü" imzalandı

07.12.2021 12:14
BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü" imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren yüzde 20-70 zam yapılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren yüzde 20-70 zam yapılacağını söyledi.

Karaismailoğlu, BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, söz konusu ek protokolün, BTK bünyesinde hizmet veren işçilerin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içerdiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle BTK işçilerimize bu yılın başından itibaren, günün sonunda, yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." dedi.

İşçileri enflasyona ezdirmediklerini anlatan Karaismailoğlu, bünyelerinde çalışan işçilerle bu yıl yeniledikleri anlaşmalarla Bakanlık olarak sahip oldukları tutumu gösterdiklerini bildirdi.

Bakanlığın imza attığı toplu iş sözleşmelerinin sosyal devlet anlayışının örneği olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyümesiyle artacak refahın her haneye ulaşması için çalıştıklarını, yolları, köprüleri inşa ettiklerini, demir yollarını geliştirdiklerini, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için milli bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Baş döndürücü hızla gelişen teknolojilerin altyapısını sağlayarak çağın ötesindeki hizmetleri milletimizin kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ulaşımın her modunda olduğu gibi iletişim ve bilişim sektöründeki gelişimde de 2003'ten itibaren büyük ivme kazandığına dikkati çekerek, bilişim sektörüne yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bilişim alanındaki hedeflerinin "teknolojik gelişmeleri takip eden değil, yön veren ülke olmak" istediklerini belirten Karaismailoğlu, özellikle 5G teknolojileriyle sektördeki yerli ve millilik oranlarını çok daha yukarıya çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye'ye duyulan güveni, yeni yatırım haberleriyle yerinde tespit ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, geçen hafta ihalesi yapılan Antalya Havalimanı'nın iyi örnekler arasında yerini aldığını ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güveni gösterdiğini anlattı.

Bugüne kadar uyguladıkları yap-işlet-devret, kamu-özel iş birliği modellerine boş sözlerle itiraz edenlere bu ilginin, anlaşmanın ve kazancın ders olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu başarılara katkılarından dolayı, kamu kesimi, reel sektör, işveren ve işçiler dahil herkese teşekkür etti.

"Beklentilere adım adım yaklaşıyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da, "Küresel güçlerin kamuyu küçültün demesine rağmen Cumhurbaşkanımız, taşeron sisteminin kamuyu taşıyamaz hale getirdiğini gördü ve çöpe attı." dedi.

Merdivenleri basamak basamak çıktıklarını dile getiren Arslan, kurumun gayretleriyle toplu iş sözleşmesini yılın ilk 6 ayında imzalandığını kaydetti.

Beklentilerin daha fazla olduğunun farkında olduklarını anlatan Arslan, bunlara adım adım yaklaştıklarını söyledi.

"İyileştirmeler kasım maaşıyla ödendi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da amaçlarının işçilerin hak ettikleri ücreti almaları olduğunu belirterek, "Oluşturulan skala ve verilen zamlarla çalışanlarımız lehine yapılan bu iyileştirmeler kasım maaşıyla ödenecek şekilde düzenleme yapıldı. Dün itibarıyla zamlı maaşlarını aldılar." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak her alanda yerli ve milli üretimle daha da güçlü Türkiye yolunda ilerlediklerini aktaran Sayan, üretim ve istihdamı artırmanın her zaman öncelikleri olduğunu dile getirdi.

İş ortamındaki huzur, mutluluk ve yüksek motivasyonun, verimliliği doğrudan etkileyen unsurlar olduğunu anlatan Sayan, "Güçlü ve büyük bir Bakanlık ve BTK olarak çalışanlarımıza her konuda en iyi şartları sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizi daha da iyi noktalara taşımak temel gayemiz"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da kurum olarak en önemli sermayelerinin insan kaynağı olduğunu belirterek, "Alın teriyle ve akıl teriyle emek veren tüm çalışanlarımızla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ülkemizi daha da iyi noktalara taşımak temel gayemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan her işte, çalışanların emeği ve göz nurunun olduğunu dile getiren Karagözoğlu, sözleşmenin çalışanlara ve milli ekonomiye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü" imzalandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü' imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü" imzalandı - Son Dakika
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