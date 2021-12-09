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Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti - Son Dakika

Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti

09.12.2021 08:59

Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' ürettiORDU Ordu'da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK 2006 bilim fuarı kapsamında yaptığı "fındık cipsi" projesi büyük ilgi gördü.

Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti

ORDU Ordu'da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK 2006 bilim fuarı kapsamında yaptığı "fındık cipsi" projesi büyük ilgi gördü. Normalin dışında bir proje hazırlayan öğrenciler Ordu'da vatandaşların geçim kaynağı olan fındıktan cips yaptı. Bu cipsin farkı yağda değil de fırında kızartılarak yapılması.

Fındıklı cips yapılırken gıda mühendisi gibi uzman isimlerden de yardım alan projenin gönüllü öğrencileri down sendromlu Ezgi Doğa Emeksiz, Berin Elvan Hıdırlar, Yaren Güzeltepe ve Duygu Aksakal fındıklı cips üretirken herhangi bir katkı malzemesi kullanılmadan yaptı. Aynı zamanda fındıklı cips herhangi bir glüten içermediğinden dolayı çölyak hastalıları için tüketilebilir bir gıda haline geliyor.

"Bölgenin en önemli geçim kaynağı cipse dönüştü"

Yapılan projenin detaylarını anlatan okulun sosyal bilgiler ve aynı zamanda projenin danışman öğretmeni Ömer Güven, "Öğrencilerimiz ile sosyal bilgiler dersinde bölgemizin çoğrafi özelliklerine uygun proje tasarlama ile ilgili bir kazanımımız vardı. Biz bu konuyu anlatırken Ordu bölgesinde ne üretebiliriz? Ne tasarlayabiliriz? diye öğrencilerimiz ile tartıştığımızda öğrencilerimizden bölgenin en önemli geçim kaynağının fındık olduğu, dolayısıyla fındıklar ilgili bir proje yapılabileceği fikri ortaya çıktı, biz de bunu değerlendirdik. Yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda fındıktan cips üretme kararı aldık" dedi.

"Bölge ekonomisine de katkısı olabilir"

Çocukların en çok tükettiği ürünlerin cips olduğunu belirten Ömer Güven, "Biz de çok tüketilen bir ürün oluşturmaya karar verdik, bölge ekonomisine de katkısı olsun. Bu cips çok tüketilirse bölgedeki fındıklarda çok tüketilecek bu durumda da fındık üreticisi daha çok kar elde edecek fındığın fiyatı da artacak" şeklinde konuştu.

Güven, cips üretiminde bazı hususlara dikkat ettiklerini belirterek, yağda kızartmak yerine fırında kızartmayı tercih ettiklerini ifade etti.

"Güzel dönüşler aldık"

Cips üretirken alanında uzman kişilerden yardım aldıklarını vurgulayan Güven, "Projemizi geliştirdik ve projemizi sergilediğimizde cipsi tadan insanlar çok beğendiler özellikle çok güzel dönüşler aldık" diyerek cips yapımında kullanmış oldukları ürünlerin glüten içermediği için çölyak hastalılarının da tüketebileceğini söyledi. Güven, fındığı cips haline getirebilmek için tarifler hazırladıklarını belirterek, öğrencilerin bu cipsleri evlerinde kendi imkanları ile yaparak 7 çeşit cips ortaya çıkardıklarının altını çizdi.

Güven son olarak, "Projemiz ticari bir ürün haline geldiği takdirde, projemizden elde edilen gelirlerle bir vakıf kurup Türkiye'de hatta daha da büyürse dünyada eğitime destek vermeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

6. sınıf öğrencisi down sendromlu Ezgi Doğa Emeksiz, cipsin içerisine yumurta akı, şeker, baharat ve nişasta gibi ürünler de koyduklarını söyleyerek herkesin bu lezzeti beğendiğini ifade etti.

Projenin gönüllü öğrencilerinden 7. sınıf öğrencisi Duygu Aksakal, cipsleri fırından çıkardıktan sonra ambalajladıklarını belirtti ve cipsleri tadan kişilerin çok beğendiğini söyledi.

Yaren Güzeltepe, fındığı normal şekilde tüketmek yerine cips olarak tüketilmesini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Berin Elvan Hıdırlar ise yağda yapılan cipslerin üretiminde akrilamid adı verilen zararlı bir maddenin oluştuğunun altını çizerek bu durumun oluşmaması ve sağlıklı bir ürün olması için cipsleri fırında yaptıklarını belirtti.

Öğretmen ve öğrencileri fındık cipsinin girişimciler tarafından desteklenerek yaygınlaştırılmasını dilediler.

Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti
Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti

Ömer Güven, Cumhuriyet, Fındık, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ordu'da 4 öğrenci yaptıkları TÜBİTAK projesinde 'fındık cipsi' üretti - Son Dakika
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