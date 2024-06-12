Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 41 lira 60 kuruştan satılacak.

12.06.2024 09:09
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BÜYÜK ZAM YOLDA

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 41 lira 60 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, İstanbul, Ankara, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert Pktkn: Bayram şekeri… 7 1 Yanıtla
    Zafer El: aynen öyle şekerpare 2 0
  • Şevki Sünger: bende neden rahat uyuyamıyorum diyordum . şimdi anladım üç beş gündür petrole zam yapmamışlar ya 4 1 Yanıtla
  • Zafer El: bayram geldiya vurun garibanin sırtına sırtına boş geçmeyin 4 0 Yanıtla
  • ismail: elbindirim 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: geç kaldılar dı zaten merak ediyordum 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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