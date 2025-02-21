Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruşluk zam beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 47 lira 90 kuruştan satılacak.

21.02.2025 08:51
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA 47 LİRA 90 KURUŞTAN SATILACAK

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruşluk zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da 47 lira 90 kuruş, Ankara'da ise 48 lira 70 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent Petrol, İstanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • KAPLAN BEY:
    olsun avrupa bizi kıskanıyor hatta kıskançlığından çatlıyor nede olsa bizdeki geçinememe ve enflasyon problemleri yok bizi nasıl kıskanmasınlar 55 2 Yanıtla
  • Murat yaman:
    yapıştırrr...!!! dünyada indirim var,bizde de bindirim.. 52 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Zamlar devam edıyor enflasyon düşüyor ınanan varsa 49 2 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    gabar da yeni petrol kuyusu bulmuşlardır kesin 43 2 Yanıtla
  • ramazan şen:
    Niye şaşırmadım bilmiyom 38 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Dolar yükseldikçe akaryakıt fiyatları da yükselir 9 22 Yanıtla
  • Ali null:
    ZAM ZAM ZAMAZAN ZAM AM ZAM 27 2 Yanıtla
  • k K:
    cebindeki parayi zam yontemiyle caliyorlar 23 2 Yanıtla
  • Yisteks Tekstil:
    yazıklar olsun kendi milletine bu kadar zulüm eden başka bir yer yok dünyada 23 2 Yanıtla
  • Apple User:
    savaşlar bitiyor mazot benzin artıyor inanılacak gibi değil olsun dünya bizi kıskanıyor reisi yedirmeyiz 8 2 Yanıtla
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