Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 34 kuruştan, Ankara'da ise 44 lira 4 kuruştan satılacak.

24.07.2024 09:15
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 34 kuruş, Ankara'da ise 44 lira 4 kuruş olarak satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, İstanbul, Ankara, Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sinan Döner: Kepçeyle al kaşıkla ver. OHHHH 8 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: bugün indirirler yarın katbekat bindirirler artık araca binmeyip 60 yaşından sonra maratoncu olacağız. 6 0 Yanıtla
  • Mutlu Can: 1 hafta önce düştü yakıt fiyatları. Zam gelirken anında geliyor 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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