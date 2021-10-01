Bu gübre sayesinde 10 dönüm alandan 30 ton patatesi hasat edildi

Sivas'ta Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, solucan gübresi kullanarak 10 dönümlük araziden 30 ton patates hasat etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan Solucan Gübresi Üretim Tesisinde üretilen solucan gübresi kullanılarak yetiştirilen patateslerin hasadı yapıldı. Hasada Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve proje ortakları katıldı.

Bu gübre verimi artırdı

Rektör Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu sene yaklaşık 10 dönümlük bir araziye hem kızartmalık hem de yemeklik olmak üzere iki çeşit patates ekmiştik. Ayrıca mor patates ekimi de yapılmıştı. Sürecin sonunda 30 ton patates elde ettik. Patatesler tamamen solucan gübresiyle gübrelenmiş olup herhangi bir kimyasal gübre kullanılmamıştır. Patatesin yanı sıra yine solucan gübresiyle; yonca, buğday, arpa, yulaf, meyve-sebze de yetiştirilmiş ve bu ürünlerden de oldukça verim alınmıştır. Bu konuda emeklerinden ötürü öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Uğur Tutar'a ve Doç. Dr. Ahmet Demirbaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde ettik"

Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş; "Geçen yıl ilk olarak üniversitemizde üretilen solucan gübresini arazimizde uygulamıştık. Bu yıl da etkisini gördüğümüzden sadece patatese değil; buğday, yonca ve diğer sebzeler için de uyguladık. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi oldukça iyi, yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde ettik" şeklinde konuştu. - SİVAS