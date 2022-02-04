Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,99 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,03, avro/TL yüzde 2,53, dolar/TL yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.936,97, en yüksek 2.034,85 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,99 azalarak 1.943,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 kazanımla 785,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 artışla 5.194,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.274,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.287,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 13,5460 liraya, avro da yüzde 2,53 artarak 15,4840 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,28 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,76 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.