Üye Girişi
Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu hafta yatırım araçları performansı

04.02.2022 18:56
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,99 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,03, avro/TL yüzde 2,53, dolar/TL yüzde 0,01 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,99 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,03, avro/TL yüzde 2,53, dolar/TL yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.936,97, en yüksek 2.034,85 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,99 azalarak 1.943,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 kazanımla 785,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 artışla 5.194,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.274,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.287,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 13,5460 liraya, avro da yüzde 2,53 artarak 15,4840 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,28 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,76 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement