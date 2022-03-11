Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

11.03.2022 18:49
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,17, altının gram satış fiyatı yüzde 4,87, dolar/TL yüzde 3,25, avro/TL yüzde 3,79 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,17, altının gram satış fiyatı yüzde 4,87, dolar/TL yüzde 3,25, avro/TL yüzde 3,79 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.963,76, en yüksek 2.068,27 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,17 artarak 2.053,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,87 kazançla 934,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,89 artışla 6.176,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.439,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.509,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,25 değer kazanarak 14,7310 liraya, avro yüzde 3,79 artışla 16,1730 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,75 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,26 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika


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