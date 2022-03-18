Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

18.03.2022 19:21
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,41, avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,57 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,41, avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.066,23, en yüksek 2.148,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 2.144,26 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,57 kayıpla 919,35 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,57 azalışla 6.079,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.490,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.466,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 değer kazanarak 14,7910 liraya, avro yüzde 0,85 artışla 16,3110 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,87 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika


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