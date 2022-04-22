Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

22.04.2022 18:57
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.465,51, en yüksek 2.562,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 azalarak 2.472,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 kayıpla 918,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 azalışla 6.150,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.522,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.505,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kazanarak 14,7560 liraya, avro da yüzde 0,54 artışla 15,9050 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika


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