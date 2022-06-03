Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

03.06.2022 19:00
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,66, altının gram satış fiyatı yüzde 1,65, dolar/TL yüzde 1,37, avro/TL yüzde 1,23 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,66, altının gram satış fiyatı yüzde 1,65, dolar/TL yüzde 1,37, avro/TL yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.466,70, en yüksek 2.623,17 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,66 artarak 2.601,25 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,65 kazanımla 982,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 artışla 6.585,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.585,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.611,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,37 değer kazanarak 16,5250 liraya, avro da yüzde 1,23 artışla 17,7180 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,81 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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