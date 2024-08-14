Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor

Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı 44 TL'yi geçecek.

14.08.2024 09:50
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

1 LİRA 73 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Son olarak benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Art arta gelen zamlar araç sahiplerinin ceplerini zorlarken motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

14 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 43.61 TL
  • Motorin: 43.74 TL
  • LPG: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 43.49 TL
  • Motorin: 43.67 TL
  • LPG: 22.39 TL

ANKARA

  • Benzin: 44.10 TL
  • Motorin: 44.28 TL
  • LPG: 22.94 TL

İZMİR

  • Benzin: 44.51 TL
  • Motorin: 44.76 TL
  • LPG: 22.64 TL

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 24 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve vergiler gibi birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiklik gösterebiliyor.

Ekonomi, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mükerrem Kılıç: Ak partinin kuruluş yıl dönümü şerefine bugün zam var 14 3 Yanıtla
  • Sedat alat: Bir indirip iki koyuyorlar … 8 0 Yanıtla
  • mert çelik: ıskencelı olay cok oynuyorlar 3 0 Yanıtla
  • bülent C.: Tüpraşı koça verirsen olacağıda bu. Koç aynı zamanda shell ile ortak , olan zengin araç sahiplerine değil. Bizimde bir aracımız olsun ailemizle hafta sonu çıkarız diyenlere oluyor. Vergi , sigorta , adı üstünde akan yakıt . akıyor 2 0 Yanıtla

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