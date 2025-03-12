Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL\'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

SGK'dan emekli olanlar 4 bin TL ikramiye alacak. Peki kimler bu ikramiyeden yararlanamayacak? Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar...

12.03.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açlık sınırının altında maaşla yaşamını sürdüren milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyesindeydi. Nihayet meraklı bekleyiş sona erdi ve geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bayram ikramiyesine bin TL'lik bir artış yapıldığı bildirildi. 3.000 TL olan ikramiye, 4.000 TL'ye yükseltildi.

İkramiye ile ilgili detaylar ise şimdiden merak konusu oldu. Ekonomi yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında, zamlı bayram ikramiyesini kimlerin alıp almayacağına dair bilgiler verdi. Doğan, "Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek" şeklinde açıklamada bulundu.

Noyan Doğan, 'bugünkü Kimler nasıl yararlanacak... İşte bayram ikramiyesinin detayları' başlıklı köşe yazısında konya dair açıklamalarda bulundu. Doğan, ikramiyeye ilişkin, kimlerin alıp veya almayacağını açıkladı. Doğan, yazısında şunları dile getirdi;

"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı bin lira ikramiye alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.

"ÖZEL SANDIKLARDAN EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMEYECEK"

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.

Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler.

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı'ndaki 4 bin liralık ikramiyeyi alamayacaklar, Kurban Bayramı'ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak.

Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bayram ikramiyeleri, 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.''

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu

10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:29 Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:12 Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
15:59 Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
15:40 Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:35 FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
15:31 Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 12:23:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.