Bu kişiler 4 bin TL\'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Açlık sınırının altında maaşla yaşamını sürdüren milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyesindeydi. Nihayet meraklı bekleyiş sona erdi ve geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bayram ikramiyesine bin TL'lik bir artış yapıldığı bildirildi. 3.000 TL olan ikramiye, 4.000 TL'ye yükseltildi.

İkramiye ile ilgili detaylar ise şimdiden merak konusu oldu. Ekonomi yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında, zamlı bayram ikramiyesini kimlerin alıp almayacağına dair bilgiler verdi. Doğan, "Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek" şeklinde açıklamada bulundu.

Noyan Doğan, 'bugünkü Kimler nasıl yararlanacak... İşte bayram ikramiyesinin detayları' başlıklı köşe yazısında konya dair açıklamalarda bulundu. Doğan, ikramiyeye ilişkin, kimlerin alıp veya almayacağını açıkladı. Doğan, yazısında şunları dile getirdi;

"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı bin lira ikramiye alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.

"ÖZEL SANDIKLARDAN EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMEYECEK"

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.

Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler.

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı'ndaki 4 bin liralık ikramiyeyi alamayacaklar, Kurban Bayramı'ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak.

Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bayram ikramiyeleri, 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.''