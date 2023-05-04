Kayseri'nin Kaşköy Mahallesi'nde 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildi - Son Dakika
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Kayseri'nin Kaşköy Mahallesi'nde 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildi

04.05.2023 09:28
Kayseri'nin Kaşköy Mahallesi'nde 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildi

Kayseri'de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde bir firma tarafından yapılan çalışmalarda 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu. Altını çıkarmak için çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenilirken, mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı.

"16 TON CİVARINDA REZERV GÖSTERİYOR"

Kaşköy Mahallesi Muhtarı Hacı Soykarcı, "Ülkem adına mutluyum. Çünkü her tarafa katkısı olacak. Ülkeme katkı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak. Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firma da burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlar da iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler. 3 yıl önce sondaj aramasına başlamışlardı ve bu çalışmalar neticesinde bu rezerv tespit edildi. Daha önce umudumuz yoktu, kati verilmiş karar yoktu. Son vurulan sondajlar neticesinde buna ulaşıldı. Memnuniyet verici bir şey. 1.2 milyar dolar küçümsenecek bir rakam değil. Bizim tahmin ettiğimize göre 16 ton civarında rezerv gösteriyor. Ülkeme bir gelir olacak. Ülkem kazanacak, mahallem kazanacak, herkes kazanacak. Herkese faydası olacak" ifadelerini kullandı.

Bu mahallenin başına talih kuşu kondu

"BİRKAÇ İTİRAZIMIZ VARDI"

Muhtar Soykarcı, "Mahalle sakinlerimin birkaç itirazı vardı, onları da yetkililerle görüştüm. Araçlar mahallemizin ortasından geçecekti. Bu araçları mahalleye zarar vermeden başka yoldan çekeceklerini ifade ettiler. Çiftçilere, arıcılık yapanlara hiçbir zarar vermeden başka bir yoldan çekeceklerini söylediler. Bundan dolayı da memnun olduk. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

Bu mahallenin başına talih kuşu kondu
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Kaşköy Mahallesi'nde 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildi - Son Dakika


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