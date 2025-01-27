Bu özel şirketlerin personeli haftada sadece 4 gün çalışacak

Ender Kervancıoğlu:

Türkiyedeki müslüman! şirketler ne yapıyorlar. İşe girişte sözleşme imzalatırken koydukları maddelerde gerektiğinde fazla mesaiye kalmayı ve ihtiyaç olduğunda rotasyonu kabul ediyorum diye cümleleri imzalatıyorlar. Ondan sonra az eleman çok iş. Sürekli zorunlu mesai, sürekli izin iptali. Onları da hesabına yatırmıyor. Sigortanı asgari ücret üzerinden yatırmak için getirip eline sıkıştırıyor parayı. Ve kanundaki gibi 1,5 veya çift mesai ücreti değil. Normal mesai üzerinden hesaplanan para.