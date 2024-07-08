Ticaret Bakanlığı aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu getirmişti. Yapılan anket sonucu kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken çıkan karar gelin ve damatlar kadar esnafı da mutsuz etti.
Düğün ve etkinliklerin en yoğun gerçekleştiği pazar günü için çıkan kapatma kararı dün itibarıyla berberlerde uygulanmaya başlanırken haftaya ise kuaförlere gelecek.
Gelin ve damatları olduğu kadar esnafı da üzen kararla ilgili Show Haber'e konuşan Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar" ifadelerini kullandı.
Düğün hazırlığındaki çiftlerin de büyük tepkisine neden olan Ticaret Bakanlığı hamlesinin ardından damatlar düğünden bir gün öncesine randevu alırken, gelinler ise düğün öncesinde ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.
Son Dakika › Ekonomi › Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı - Son Dakika
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