Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

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Ticaret Bakanlığı'nın aldığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı dün itibarıyla berberlerde resmen uygulanmaya başlanırken, gelecek haftadan itibaren pazar günleri kuaförler de hizmet vermeyecek. Gelin ve damatların yanı sıra esnafın da büyük tepkisini çeken kararla ilgili konuşan Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar" dedi.

08.07.2024 08:58
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Ticaret Bakanlığı aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu getirmişti. Yapılan anket sonucu kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken çıkan karar gelin ve damatlar kadar esnafı da mutsuz etti.

UYGULAMA HAFTAYA KUAFÖRLERE GELİYOR

Düğün ve etkinliklerin en yoğun gerçekleştiği pazar günü için çıkan kapatma kararı dün itibarıyla berberlerde uygulanmaya başlanırken haftaya ise kuaförlere gelecek.

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

"HAFTANIN ÖLÜ GÜNÜ OLAN PAZARTESİ YAPILSIN"

Gelin ve damatları olduğu kadar esnafı da üzen kararla ilgili Show Haber'e konuşan Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

GELİNLER KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

Düğün hazırlığındaki çiftlerin de büyük tepkisine neden olan Ticaret Bakanlığı hamlesinin ardından damatlar düğünden bir gün öncesine randevu alırken, gelinler ise düğün öncesinde ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

Ticaret Bakanlığı, Kuaför, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • güngör SAĞ: e bizde kapalıydı zaten nasıl yeni alınmış karar hem berber kuaför hemide fırınlar pazar günü kapalı 0 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: Yanlış bir uygulama hemen karardan dönülmesi lazım. Cuma yapın. Hem mübarek gün. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı - Son Dakika
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