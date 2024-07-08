Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

Ekonomi

Mahkeme sonuçlandı! Metin Akpınar 2. kez baba oldu

Ticaret Bakanlığı aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu getirmişti. Yapılan anket sonucu kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken çıkan karar gelin ve damatlar kadar esnafı da mutsuz etti.

UYGULAMA HAFTAYA KUAFÖRLERE GELİYOR

Düğün ve etkinliklerin en yoğun gerçekleştiği pazar günü için çıkan kapatma kararı dün itibarıyla berberlerde uygulanmaya başlanırken haftaya ise kuaförlere gelecek.

"HAFTANIN ÖLÜ GÜNÜ OLAN PAZARTESİ YAPILSIN"

Gelin ve damatları olduğu kadar esnafı da üzen kararla ilgili Show Haber'e konuşan Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar" ifadelerini kullandı.

GELİNLER KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

Düğün hazırlığındaki çiftlerin de büyük tepkisine neden olan Ticaret Bakanlığı hamlesinin ardından damatlar düğünden bir gün öncesine randevu alırken, gelinler ise düğün öncesinde ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.