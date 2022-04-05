Bu sezon altın yerine gümüş tercih ediliyor - Son Dakika
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Bu sezon altın yerine gümüş tercih ediliyor

05.04.2022 11:09
Bu sezon altın yerine gümüş tercih ediliyor

Yükselen altın fiyatlarından dolayı vatandaşın gümüşe yöneldiğini belirten gümüşçü Meryem Ercan, "Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor" dedi.

Yükselen altın fiyatlarından dolayı vatandaşın gümüşe yöneldiğini belirten gümüşçü Meryem Ercan, "Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor" dedi.

Dış etkenler ve iç ekonomiyle birlikte dalgalı piyasaya hakim olan altın fiyatları bir hayli yükseldi. Durum böyle olunca vatandaş alternatif arayışına geçti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla düğün sezonu hazırlıkları da başladı. Vatandaş düğün hazırlığını yaparken altın yerine gümüşe yöneldi. Kış aylarında normalde iş yoğunluğu olmayan gümüşçülerde durumlar tersine döndü. Düğün hazırlıklarının da başlamasıyla geçtiğimiz yıllarda sakin geçen zamanlarda gümüşçülerde yoğunluk oluştu.

"Vatandaş altın yerine gümüşe yöneldi"

Eskişehir'de uzun yıllardır gümüşçülük yapan Meryem Ercan, alyans, gerdanlık, set gibi ürünlerde altın ile gümüş kıyaslandığında maliyet olarak çok büyük farkların çıktığını söyledi. Bundan dolayı vatandaşın düğün hazırlığını bile gümüşle yaptığını belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Hem döviz kurları, hem hammaddeye gelen zamlar hem de kaplaması olan rodyuma gelen zamlar gümüş fiyatlarını arttırdı. Normal şartlarda kış aylarında işlerimiz sakin olurdu. Fakat bu yıl kış aylarında da yoğunluk vardı. Gümüş fiyatları artsa da altın fiyatları daha da çok arttı. Vatandaş altın yerine gümüşe yöneldi. Düğün için yapılan alışverişler de arttı. Altın alyans yerine artık gümüş alyans tercih ediyorlar. Altın alyansın çifti 8 ile 10 bin lira arası değişirken gümüşte 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Gerdanlıklarda da durum bu şekilde seyredir. Altın gerdanlıklar 20 bin lira civarındayken gümüş gerdanlıkları ve setleri bin ile bin 500 lira arasında satıyoruz. Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor. Vatandaş düğün hazırlığında dahi gümüşe yöneldi." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi

Meryem Ercan, Düğün, Gümüş, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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