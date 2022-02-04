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Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor- - Son Dakika

Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor-

04.02.2022 11:36

Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyorBURSA Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan usta diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor.

Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor

BURSA Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan usta diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor.

Tam bir antika meraklısı olan 53 yıllık terzi Hakkı Demir, 15 yıldır hurda pazarına giderek antika ürünleri toplayarak dükkanında sergiliyor. Bu zamana kadar dükkanında binlerce antika ürün oldu. Dükkana gelenler terzi dükkanı yerine antika dükkanıyla karşılaşıyor. Antika ürünlere meraklı olan terzi dükkanında kömürle çalıştırdığı döküm ütüsüyle dikimini yaptığı kumaşları ütüleyip elektrik ücretinden de tasarruf ediyor. Her gün iki defa ütüsünü kömürle yakarak elbiselere büyük bir özenle ütü yapıyor.

Antika ürün toplamaya devam edeceğini ifade eden Hakkı Demir, "Ben terziliğe 11 yaşında başladım. 53 yıldır terzilik yapıyorum. Antika ürünlere karşı merakım var hafta sonralı hurda pazarına gidip buradan 15 yıldır antika topluyorum. Şuanda dükkanımda binlerce antika bulunmakta bunları dükkanımda sergiliyorum. Dükkana gelenler çok şaşırıyor. Uzun süre ürünleri inceliyor. Dükkanı merak edip görmeye gelende çok insan var, ben dükkanımda kömürle çalışan ütü kullanıyorum. Bu ütü kömürle çalışıyor ve elektrik harcamıyorum bu da tasarruf yapmamı sağlıyor" dedi.

Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor-
Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor-
Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor-

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Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu terzide her şey antika... Kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor- - Son Dakika Ekonomi


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