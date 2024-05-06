2024 için kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2024 için kurban kesim bedeli belli oldu

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Vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı. Yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlendi.

06.05.2024 11:19  Güncelleme: 11:51
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2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek Müslüman alemi, kurban kesme bedeli hakkında araştırmalara da başladı. Diyanetten yapılan açıklama ile bu yıl için vekalet ücreti de belli oldu

YURT İÇİ İLE YURT DIŞI ARASINDA 7 BİN TL FARK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini ifade etti.

2024 kurban kesim bedelleri belli oldu

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti.

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIP VERİLİR?

Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur. Kurban kesme vekaleti alırken vekalet veren kişinin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık." vekaleti alan kişinin ise buna karşılık "Kabul ettim." demesi yeterlidir.

2024 için kurban kesim bedeli belli oldu

Ali Erbaş, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Abdullah Guney: hep paracılar para tuzağı insanların gözüne baka baka çalıyorsunuz a8 i değiştircez para lazım desene!! 32 11 Yanıtla
    Gakko 23: Senden para isteyen oldumu 7 10
  • Gökhan deniz: Kendiniz kesin , kendiniz dağıtın diyanete vs kurumlara güvenmeyin bütün parayı cebine indirip yeni makam araçları alırlar. 30 12 Yanıtla
  • satı öz: A8 in yanina birde maybac alican degilmi senigidi seni.... 20 7 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Allahım sen emeklilere asgari ücretlilere yardım et 23 0 Yanıtla
  • Bora Altintas: varya tarim ve hayvancilik ulkesiyiz sözüm ona yurt dışında bile nerdeyse %300 fark ediyor... dunya bizi harbi kıskaniyor 16 2 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: 11.750 ye bana alıver sana 12 5 Yanıtla
  • Gokhan Barug: Bu hesabı afrikaya göre mi yaptın audici 10 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: desenize emekli kurban kesemeyecek :) 10 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ali Köken: 11.000 TL’ye kurban mı kaldı Allah’ını seversen Para gelsin de nasıl gelirse gelsin 8 1 Yanıtla
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