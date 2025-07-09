Bubble Tea Türkiye'den Dünya Pazarına Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bubble Tea Türkiye'den Dünya Pazarına Açılıyor

Bubble Tea Türkiye\'den Dünya Pazarına Açılıyor
09.07.2025 13:58
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Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliği artan Tayvan kökenli içecek "bubble tea", Türkiye'de hem üretim hem de ihracat açısından dikkat çeken bir yükseliş içinde. Türkiye, sadece tüketici pazarı olarak değil, aynı zamanda üretim ve dış ticaret üssü olarak da önemli bir konum kazanıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren üreticiler, başta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere 35'ten fazla ülkeye bubble tea ve onun önemli bileşenlerinden biri olan "popping boba" ihraç ediyor. Son beş yılda büyüyen pazar, Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmiş durumda.

AVRUPA VE ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİ

Türkiye merkezli üreticiler yılda milyonlarca porsiyonluk üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Bu üretim, iki büyük fabrikada gerçekleşiyor. Yerli markalar arasında öne çıkanlardan biri olan Bobajoy, popping boba üretiminde bölgenin en büyüklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı S. Eyyüp Küçük, Türkiye'deki pazarın temelden inşa edildiğini vurgularken, 35'i aşkın ülkeye ihracat yapan bir yapıya ulaştıklarını ifade ediyor. Küçük, uzun vadede üretim ve inovasyon kapasitesiyle küresel bir referans marka olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

HAZIR BUBBLE TEA ÜRÜNLERİ GELİŞİYOR

Bubble tea pazarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise hazır ürün kategorisindeki inovasyonlar. Bobajoy'un geliştirdiği "Pupple Bubble Tea", soğuk içecek raflarında yer alan, tüketicinin hemen içebileceği şekilde sunulan bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu format, klasik bubble tea sunumuna pratiklik ve erişilebilirlik açısından yeni bir boyut kazandırmış durumda.

KÜRESEL MARKALAR TÜRKİYE PAZARINA GÖZ KESTİ

Türkiye'deki gelişmeler, sadece yerli üreticilerin ilgisini çekmekle kalmadı. Global markalar da bu yükselişi yakından takip ediyor. Örneğin, Starbucks menüsüne bubble tea çeşitlerini eklerken, Coca-Cola da "Cappy Vappy Bubble" markasıyla pazara adım attı. Bu gelişmeler, Türkiye pazarının uluslararası rekabete de açık hale geldiğini gösteriyor.

ABD YATIRIMI GÜNDEMDE

Yerli üreticilerin küresel açılım planları da hız kazanıyor. Bobajoy'un, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üretim tesisi kurma yönünde fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu adım, markanın Amerika kıtasındaki erişimini artırmayı ve tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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