Budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe genelinde devrilme tehlikesi taşıyan ve trafik güvenliğini tehdit eden ağaçları buduyor. Budama işleminden elde edilen ağaç dalları yakmaya uygun hale getirilerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, kış aylarında maddi imkansızlıklar dolayısıyla yakacak odun alamayan vatandaşların yardımına koşuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda yürütülen budama çalışmaları neticesinde elde edilen odunlar belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Şantiyede hazır hale getirilen odunlar çuvallanıp daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

Başkan Mehmet Kanar, "Şehir merkezinde trafiği tehlikeye sokan, elektrik hatlarına zarar veren ağaç dalları ile kış mevsiminin gelmesiyle bahar aylarında ağaçların daha sağlıklı bir şekilde yeşermesi için bu çalışmalar yapılıyor. Yaz kış, yağmur çamur demeden ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarına olmaya devam ediyoruz. Kışın soğuğu tek bir haneye girmesin diye, merhametle çalışacak, sevgiyle ısıtacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzce budanan ve tehlike arz eden ağaçları yakacak odun haline getiriyoruz. Kantar işlemi sonrası yakacak odunların tonajı tespit edilerek, Park ve Bahçeler müdürlüğümüzden Sosyal işler müdürlüğümüze tutanak ile teslim ediliyor. Çuvallanan odunları Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizle ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ediyoruz" dedi.

"Sevgi ile ısıtırsak kış üşütemez"

Başkan Mehmet Kanar, insan hayatına dokunan birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ettiklerini belirterek "Kurduğumuz aşevi ile her gün yüzlerce aileye sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyoruz. Yine gıda bankamız ile ihtiyaç sahipleri belirli mutfak ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle havaların soğumasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ısınma ihtiyacının karşılanması da çok önemli. Üstelik bu çalışmayla budanan ağaçların çöp olmasına izin vermeden ihtiyaç sahibi ailelerimizin sıcak yuvalarına ekonomik katkıda bulunmuş oluyoruz. Sevgi ile ısıtırsak, kış üşütemez. Sevgi ve hizmette sınır tanımıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA